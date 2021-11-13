تونس المدينة: حجز بضاعة مهربة تقدّر قيمتها بحوالي 4 مليون دينار

على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة مفادها وجود مخزن بوسط العاصمة معدّ لتخزين بضائع مهرّبة يتولى صاحبها تخزينها وتسويقها لأصحاب المحلات التجاريّة بالعاصمة ولتجّار الأسواق اليوميّة دون فواتير قصد التهرّب من دفع الضّرائب الجبائيّة.



تمّ إيلاء الموضوع الأهمّية اللازمة إذ أمكن تحديد مكان المخزن المذكور والتعريف بصاحبه وبعد التنسيق مع النيابة العموميّة قامت الوحدات الأمنيّة المذكورة مساء يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 بمداهمة المخزن حيث تمّ العثور على كميات هامّة من البضاعة المختلفة اتضح أنها دون فواتير والتي قدّرت قيمتها الماليّة الجمليّة بحوالي 04 مليون دينار، وبالتحرّي مع صاحبها أفاد أنها على ملكه وقام بجلبها من إحدى الدّول المجاورة عن طريق التهريب.



ووفق بلاغ للداخلية أذنت النيابة العمُوميّة بالتنسيق مع المصالح الدّيوانيّة ومصالح وزارة التّجارة للحضور على عين المكان والقيام بالإجراءات القانونيّة في شأن البضاعة وصاحبها.



