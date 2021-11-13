وزارة الداخلية: إلقاء القبض بنابل على نائب بالبرلمان تنفيذا لحكم قضائي بسجنه لمدة عام

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 10:37 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم السبت، أن وحدات الأمن الوطني "تمكّنت من التّوصّل في ظرف 24 ساعة، إلى تحديد مكان تواجد نائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، بضيعة فلاحيّة بجهة نابل وإلقاء القبض عليه"، دون الكشف عن هوية الشخص المعني.

وأوضحت الداخلية أن إلقاء القبض على هذا الشخص، يأتي في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإبتدائيّة بنابل بتاريخ 11 نوفمبر 2021، يقضي بسجنه لمدّة عام مع النّفاذ العاجل، "من أجل قضيّة ذات طابع أخلاقي".

وكانت المحكمة الإبتدائية بنابل، أصدرت مساء الخميس الماضي، حكما قضائيا يقضي بالسجن سنة مع النفاذ العاجل، في حق النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، زهير مخلوف، بتهمة "التحرش والمجاهرة بما ينافي الاخلاق".

وتعود اطوار هذه القضية الى سنة 2019 حيث وجهّت له اتهامات بالتحرّش والمجاهرة بالفاحشة من قبل تلميذة وقد تمكّن النائب مخلوف من تفادي العقاب سابقا نظرا لتمتّعه بالحصانة كنائب شعب.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 236056

Shadow  (Saudi Arabia)  |Samedi 13 Novembre 2021 à 11h 19m |           
Sur FRANCE24
قال هذا المال انه صورة حمله الصابون هو بغرض التداوي من جراح من آثار عهد بن علي لما كان مناضل. رسالة الى السذاج الذين يريدون عودتك الى البرلمان. الى من انتخبك. و من تستر عليك في قبة البرلمان. السجن حماية له. لكن العقوبة بسنة شويه. تصوروا كان عمالها مع أحد من عاءلتك. ما يكون ردة فعلك

Falfoul  (Tunisia)  |Samedi 13 Novembre 2021 à 11h 04m |           
عملنا ثورة وحبينا نوليو دولة ديمقراطية عادلة ... ياخي استلى عليها سفلة القوم وامعنو في سحل البلاد وتمزيق اواصرها ... طلعو سفلة وانتهازيين ومتشعبطين ... دمرو الوطن بكم غير مسبوق من الفساد ... الخزي والعار لكل من خان الوطن ...



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