حاتم بن سالم: لسعد اليعقوبي قبّار المنظومة التربوية... والأخير يردّ "الدق في الجيفة حرام"

الدق في الجيفة حرام

"ناس بكري قالوا الدق في الجيفة حرام فما بالك ذو الجيفتين ما قبل 2011 وما بعد 2020 ..العيب الأكبر أن الجيفة دنست أروقة منظمتنا وصارت خبيرا وبوق دعاية تتهم النقابيين بأنهم ذباب احمر ولاني أعي ما اقول لن يرد عليه احدد ممن كلفوه بالمهمة لأنه ببساطة سيقول لهم لم اكن سوي عبدكم المأمور .

نصيحة لاصحاب التكليف ومرة اخري من ناس بكري ...لو كان جا خير في البومة ما يخلفوها الصيادة"

قال وزير التربية السابق حاتم بن سالم في مداخلة على قناة التاسعة انه يعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي شخص وطني يسعى دائما إلى مصلحة الشعب التونسي.وفي المقابل هاجم حاتم بن سالم كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قائلا انه " قبار المنظومة التربوية".وتحدث حاتم بن سالم عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي قائلا " لو كنت في مكانه لا اهرب لو اني واثق باني نظيف".و رد اليعقوبي، على تصريحات وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم، التي وصفه فيها بالكاتب العام الأبدي للنقابة الذي يستعمل النقابة لمآرب سياسية ويقوم بتغيير الوزراء.يذكر أن لسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، أكد في تصريح اعلامي أمس الجمعة 12 نوفمبر، أن الإضراب الذي أقرته نقابات التربية والتعليم منذ ثلاثة أيام وتم تنفيذه يوم أمس، كان ناجحا باعتبار أن هناك توقف شبه كلي في المؤسسات التربوية.واعتبر اليعقوبي أن مقاربة المركزية النقابية الرافضة لهذا الإضراب غير سليمة، لكنه في المقابل طمأن بأنه لن يحدث أي انشقاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات المضربة يوم الجمعة.