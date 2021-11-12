فيديو.... صلاح يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتمريرته السحرية للنني

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 23:01 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أشعل النجم المصري محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي بتمريرة سحرية خلال مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الأنغولي (2-2) يوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وتلقى صلاح كرة في الجهة اليمنى وانطلق بسرعة كبيرة قبل أن يمررها من مدافعين بقدمه اليسرى السحرية لزميله محمد النني الذي تابعها في الشباك بتسديدة رائعة، مسجلا هدف تقليص الفارق "للفراعنة".

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2) وتأهل المنتخب المصري بذلك إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وعزز منتخب مصر صدارته لقائمة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، وأصبح بعيدا عن متناول منافسيه في المجموعة، ليحجز مبكرا بطاقة التأهل إلى الدور النهائي للتصفيات.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236050



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الجمعة 12 نوفمبر 2021 | 7 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:14 14:52 12:10 06:54 05:25
Babnet
17°
 Babnet23° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
  • Avoirs en devises
    20963,3

  • (12 nov)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29233 DT        1$ =2,86173 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 nov)   999,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة