فيديو.... صلاح يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتمريرته السحرية للنني

وتلقى صلاح كرة في الجهة اليمنى وانطلق بسرعة كبيرة قبل أن يمررها من مدافعين بقدمه اليسرى السحرية لزميله محمد النني الذي تابعها في الشباك بتسديدة رائعة، مسجلا هدف تقليص الفارق "للفراعنة".وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2) وتأهل المنتخب المصري بذلك إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.وعزز منتخب مصر صدارته لقائمة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، وأصبح بعيدا عن متناول منافسيه في المجموعة، ليحجز مبكرا بطاقة التأهل إلى الدور النهائي للتصفيات.