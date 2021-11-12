المحكمة الابتدائية بأريانة تؤكد اصدار حكم يقضي بسجن محمد الهنتاتي

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 20:20 قراءة: 0 د, 36 ث
      
رصد فريق "تراست نيوز" مقطع فيديو متداول بين صفحات فايسبوكية ظهر من خلالها محمد الهنتاتي يفند خبر إصدار الدائرة الجناحية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بأريانة، الخميس 11 نوفمبر 2021، حكما يقضي بسجنه 9 سنوات مع النفاذ العاجل، وفقا لما أكّدته "قناة التاسعة ونقلته عنها العديد من المنصات الإعلامية الأخرى ".

تحرى فريق "تراست نيوز" في الموضوع بالاتصال بفاطمة بوقطاية مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة والناطق الرسمي باسمها، أفادت بأن خبر اصدار الحكم ضد الهنتاتي صحيح رغم تكذيبه له.

وكان تمّ الإفراج عن الهنتاتي، منذ أشهر بعد أن تمّ إيقافه استنادا إلى صدور 3 مناشير تفتيش صادرة في شأنه لفائدة المحكمة الابتدائية بأريانة تعلقت بمضامين أحكام غيابية سجنية مكسوة بالنفاذ العاجل من أجل إصدار صكوك بدون رصيد.

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