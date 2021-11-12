" بلغ عن شهود عيان الى #مدينة_العلوم_بتونس عن مشاهدة #جسم_محترق في سماء #تونس العاصمة و بعض المناطق المجاورة في حدود الساعة السادسة مساءا بعد غروب الشمس وذلك يوم الخميس 11/11/2021.

كان هذا الجسم في شكل كرة سريع الحركة ودامت الظاهرة حسب التقريب حوالي 30 ثانية، و حدد شهود العيان أن هذه الكرة كانت حتى ألمع من القمر في مرحلة التربيع الأول.

و في هذا الصدد توضح مصالح مدينة العلوم بتونس أن هذه الكرة النارية هي ظاهرة طبيعية نتيجة لاحتراق الحجارة النيزكية التي تخترق الغلاف الجوي للأرض على مستوى طبقة الايونسفير.

هذا ويتطلب متابعة مثل هذه الأجسام التي تخترق الغلاف الجوي فجأة إرساء شبكة وطنية لمراقبة السماء بصفة متواصلة."

نشرت مدينة العلوم بتونس تدوينة على صفحتها على الفايسبوك أوردت فيها ان شهود عيان أبلغوها عن مشاهدة جسم محترق في سماء تونس العاصمة بعض المناطق المجاورة في حدود الساعة السادسة مساء بعد غروب الشمس وذلك يوم الخميس 11/11/2021.وورد في ذات التدوينة أن " هذا الجسم في شكل كرة سريع الحركة ودامت الظاهرة حسب التقريب حوالي 30 ثانية، و حدد شهود العيان أن هذه الكرة كانت حتى ألمع من القمر في مرحلة التربيع الأول".وأوضحت مدينة العلوم أنه "و في هذا الصدد فإن هذه الكرة النارية هي ظاهرة طبيعية نتيجة لاحتراق الحجارة النيزكية التي تخترق الغلاف الجوي للأرض على مستوى طبقة الايونسفير".ووجاء في ذات التدوينة "يتطلب متابعة مثل هذه الأجسام التي تخترق الغلاف الجوي فجأة إرساء شبكة وطنية لمراقبة السماء بصفة متواصلة".