ياسين العياري: محمد وسامية عبو طمعوا في تطبيق الفصل 80 ياخي طلعتلهم قرعة

قال النائب ياسين العياري في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان كلا من السياسيين محمد وسامية عبو طمعا في الحصول على منافع من تطبيق الفصل 80 لكن "خرجوا من المولد بلا حمص".وأضاف ياسين العياري " للأسف الشديد لم أتوقع هذه المواقف من سامية ومحمد عبو والسعي وراء المناصب والتنكر لمبادئهما الديمقراطية" للحصول على مناصب لكن " طلعتلو قرعة".من جانب اخر طالب ياسين العياري بمحاسبة العسكري الذي قام باغلاق البرلمان باوامر شفوية.وانتقد العياري رئاسة الحكومة قائلا "ان حصيلة زيارة نجلاء بودن للسعودية كانت "واو ما أحلى جبّتها "وكان رئيس الجمهورية أعلن يوم 25 جويلية 2021 عن اتخاذ تدابير، تفعيلل للفصل 80 من الدستور والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، قبل أن يصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا (عدد 117) تضمن تدابير استثنائية جديدة، تتعلق بالخصوص بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.