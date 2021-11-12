الرئاسة المصرية: نجلاء بودن تؤكد "اهتمام تونس بالاستفادة من قصة النجاح المصرية بالقيادة الملهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 12:24 قراءة: 0 د, 29 ث
      
التقت الجمعة 12 نوفمبر، رئيسة الحكومة نجلاء بودن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية فان نجلاء بودن نقلت الي الرئيس السيسي تحيات الرئيس قيس سعيد وأعربت عن التقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في صون الامن والاستقرار في محيطها العربي والافريقي.

وأكدت بودن وفق نفس البلاغ, اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة واهتمامها بالاستفادة من قصة النجاح المصرية بقيادة الرئيس السيسي الملهمة ونقل تجاربها التنموية الي تونس.



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