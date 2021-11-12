قاضى التحقيق في حادثة الاعتداء على الاستاذ يمنع بث تحقيق حول الحادثة في برنامج الحقائق الاربع

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 11:09 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال الاعلامي حمزة البلومي بأن فرق برنامجه الحقائق الاربع شرع منذ يوم حادثة الاعتداء على استاذ بمعهد بن رشيق بالزهراء في التحقيق حول الحادثة وتوصل لمعطيات يمكن ان تكون مهمة لمعرفة ما حصل.

وأفاد البلومي في تدوينة نشرها الخميس 11 نوفمبر بانه ورغم تعرض كل وسائل الإعلام للملف مطولا فوجئ بقرار من قاضي التحقيق المتعهد بالملف بمنع بث أي برنامج أو حوار يتعلق بالموضوع !!.

وعلق البلومي على قرار قاضى التحقيق بالقول "وإذ نحترم قرارات السلطات القضائية فإننا نستغرب مرة أخرى ممارسة الرقابة والصنصرة المسبقة على تقارير الحقائق الأربع وما يمكن أن تكشف عنه (مع احترام سرية التحقيق ومعطيات القاصر المتهم)".


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