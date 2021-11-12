ايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق وزيرا الفلاحة وأملاك الدولة الاسبقين

باب نات - أصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة حكما ،بايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدراية في حق وزير الفلاحة السابق عبد السلام منصور وزهير المظفر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا كما قضت المحكمة بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق مستثمر وحفظ التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة وذلك في قضية تعلقت بالتفويت في ضيعة فلاحية مساحتها أكثر من 100 هكتار بجهة نابل تابعة للدولة لفائدة المستثمر المذكور بتدخل من بن علي دون احترام القانون والإجراءات المعمول بها قانونيا.



وقد أنكر المتهمين خلال جلسة محاكمتهما التهم المنسوبة إليهم وبينوا أن بن علي هو من يقرر لمن تسند الأراضي الفلاحية للمستثمرين وأنه كان يرسل قائمة في الغرض تنفذ بحذافرها ودون أي اعتراض .



