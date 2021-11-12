سنية الدهماني: لسعد اليعقوبي هو العمود الفقري للتكركير وهمه التشكيب على الطبوبي

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث غي اذاعة " الديوان اف ام" ان لسعد اليعقوبي الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي هو العمود الفقري للتكركير والإضرار بالتلامذة والأولياء.وأضافت سنية الدهماني " لسعد اليعقوبي بإصراره على الإضراب حاول " التشكيب" على الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي".وتابعت الدهماني " لسعد اليعقوبي همه الوحيد انه يبرز على حساب التلاميذ والاساتذة" مضيفة " اليعقوبي اسقط حالة التعاطف مع الاستاذ الذي تعرض للعف".وكان كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اعتبر أن قرار المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بعدم دخول أسلاك التربية في إضراب اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، متسرّع.وأضاف لسعد اليعقوبي في تصريح اعلامي صباح اليوم، أن الإضراب مازال قائما والهدف منه توجيه رسالة للقضاء على العنف وحماية الإطار التربوية والتلاميذ المؤسسات التربوية والشروع الفوري في الإصلاح.وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، دعا يوم أمس الخميس، كافة المدرسين الى الالتحاق يوم الجمعة بمؤسساتهم ومواصلة عملهم بصفة عادية مع تخصيص ساعة لفتح حوار مع التلاميذ حول رفض العنف والتصدّي لمختلف أشكاله.وقال الطاهري في تصريح اعلامي ان "الاتحاد عبر عن تضامنه مع كافة العاملين في القطاع التربوي، اثر حادثة الاعتداء الذي تعرض لها أستاذ التاريخ بمعهد ابن رشيق بالزهراء، ومتمسك بإصدار نص قانوني يجرم الاعتداء على الاطار التربوي"، مضيفا إن الدعوة موجهة للمدرسين من أجل الالتحاق الجمعة 12 نوفمبر بمؤسساتهم والتحاور مع تلاميذهم حول ظاهرة العنف وسبل مناهضتها.وبين ان الحوار وحده قادر على الوقوف على أسباب الكامنة وراء هذه الظواهر التي تعيشها المدرسة والوصول وضع مقاربة تشاركية تساهم فيها الاسرة والمؤسسة التربوية بمختلف مكوناتها وتؤسس لمستقبل التربية في تونس، معتبرا ان المقاربة الأمنية والقضائية لا يمكن ان تكون حلا لما تعيشه المدرسة التونسية من إشكاليات.وذكر بان الهيئة الإدارية المجتمعة، امس بالحمامات، لم تتخذ أي قرار يقضي بدخول اسلاك التربية في اضراب عام يوم الجمعة 12 نوفمبر، مضيفا إنه "على هذا الأساس لا وجود لاضراب في القطاع التربوي".