جامعة التعليم الأساسي تتمسّك بالإضراب العام

دعت جامعات ونقابات قطاع التربية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذ إضراب حضوري كامل يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، لكن سرعان ما أعلنت الجامعات العامة لعملة وموظفي التربية وأساتذة السلك المشترك والمرشدين التطبيقيين أنها غير معنية بهذا الإضراب، داعية منظوريها في هذا الإطار إلى مواصلة العمل.ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول وجود هذا الإضراب من عدمه، تدخّل محمد صابر الحجري كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم الأساسي في برنامج ''موزاييك+''، وأكّد تمسّكهم بالإضراب العام.وقال إن هذا القرار تم بعد التنسيق مع بقية نقابات التربية وليس مسقطا بل كان بعد سلسلة من الاعتداءات بالعنف على المربين تنامت في السنوات الأخيرة.