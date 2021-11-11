رئيس الجمهورية يستقبل المدير العام للألكسو.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، محمّد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.



وتطرّق اللقاء إلى علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وسبل تنويعها حيث عرض رئيس الدولة على الأمين العام للمنظمة تصوّر عام لمشروع إنشاء مركز عالمي لفنون الخط بتونس.



وأشاد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مجالات اختصاصها، وأكّد على ضرورة الحفاظ على ديمومتها ومزيد تدعيمها وتوفير أفضل الظروف لها حتى تواصل تحقيق أهدافها وتطوير استراتيجيات عملها وتوسيع مجالات نشاطها.



