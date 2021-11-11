إفتتاح غرفة العلاج بالموسيقى بمستشفى الأطفال البشير حمزة.

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 19:20 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أشرف وزير الصحة علي المرابط اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 بحضور سفير جمهورية ألمانيا الفدرالية بتونس على موكب إفتتاح غرفة العلاج بالموسيقى بقسم الأمراض السرطانية بمستشفى الأطفال البشير حمزة.



وقد قام المستشفى بإرساء الوحدة بالتعاون مع جمعية سليمة وبتمويل ألماني وهي القاعة المجهزة الأولى من نوعها في تونس وفي إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات العلمية بينت أن التداوي بالموسيقى مكمّل للأخذ بالذمة للأمراض السرطانية وقد إنطلق فريق من الأطباء والمختصين في المستشفى في إعتماد تجربة الموسيقى كمكمّل لعلاج سرطان الأطفال.

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