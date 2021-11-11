أورنج تونس تجري المرحلة التجريبية حول مساهمة تكنولوجيا الجيل الخامس G5 في الصناعة بالتعاون مع شركة DRAXLMAIER والشركة الناشئة Enova Robotics و القطب التنموي Novation City

قبل ضبط الموعد الرسمي للإعلان عن إطلاق انترنات الجيل الخامس 5G في تونس، منحت وزارة تكنولوجيات الاتصال الفرصة لمشغلي الاتصالات لإجراء اختبارات لشبكات الجيل الخامس للانترنات مع التأكيد على تعزيز التعاون و تكريس المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في القطاع وتدعيم الشراكة بين المشغلين والشركات الناشئة، وفي هذا الإطار قامت أورنج تونس بالتعاون مع شركة DRÄXLMAIER والشركة الناشئة Enova Robotics والقطب التنموي بسوسة Novation City المتخصّص في الميكاترونيك بإجراء مرحلة تجريبية لشبكة 5G واختبار استخدامات انترنات الجيل الخامس في بيئة صناعية حديثة بمقر شركة DRÄXLMAIER المختصة في تصنيع مكونات السيارات بالمنطقة الصناعية بولاية سوسةMETS)).



في الواقع فإن مشروع الابتكار المشترك الذي يرتكز على انترنات الجيل الخامس 5G والذكاء الاصطناعي AI وانترنات الأشياء IOT والروبوتات، والذي تم اختباره يوم الخميس 11 نوفمبر بحضور ضيوف ومهنين وخبراء في المجال الصناعي والأكاديمي وكذلك ثلّة من المختصين في النظام البيئي للشركات الناشئة ووسائل الإعلام يهدف أساسا إلى استعراض القدرة والإمكانية على تحسين الإنتاجية والكفاءة والتقليص من الأعمال الشاقة لا سيما في سلسلة الخدمات اللوجستية داخل مصنع Dräxlmaier في سوسة.



وفي هذا الإطار وبدعم من القطب التنموي بسوسة4.0 Novation City ، ضبطت Dräxlmaier تونس احتياجاتها خلال هذه المرحلة التجريبية: الاتصال داخل المصنع والعديد من الهياكل المعدنية التي تمنع التواصل الجيّد والعمل الشاق وهو متعدد في سلسلة الخدمات اللوجستية.



وقد استجابت أورنج تونس و Enova Robotics لذلك عبر إنشاء شبكة تجريبية لانترنات الحيل الخامس 5G لتحسين الاتصال والقدرة على معالجة كميات كبيرة من البيانات في وقت فعلي ومن خلال تنفيذ المهام الشاقة بواسطة الروبوتات المستقلة بهدف مراقبة المصنع و توزيع لفائف الأسلاك الكهربائية.



واعتمادا على هذه التجربة، أراد الشركاء الأربعة إظهار أن الجيل الخامس للأنترنات 5G، بفضل وقت الاستجابة المنخفض والسرعات العالية جدا، يمكن أن تشكل دعامة تنافسية للصناعة من خلال إحداث تحسن كبير في العمليات الصناعية وفي طريقة العمل وتحديدا، يمكن أن تكون 5G الية حقيقية وناجعة لتحسين المردودية وتعزيز الأداء وضمان انتاجية أفضل.



وفي انتظار الإعلان عن الموعد الرسمي لإطلاق تقنية الجيل الخامس 5G، تواصل أورنج تونس اليوم استثماراتها في تقنية G4، والتي لا تستمر فقط في الانتشار على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ولكن أيضًا تتطور بشكل كبير بفضل تجميع الترددات للحصول على جودة أفضل لخدمة للحرفاء.



