رئيس الجمهورية يستقبل سفير جمهورية كوبا بتونس، بمناسبة انتهاء مهامّه ببلادنا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، Isaac Roberto Torres Barrios، سفير جمهورية كوبا بتونس، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامّه ببلادنا.وتم خلال هذا اللّقاء استعراض علاقات التعاون والتبادل بين تونس وكوبا وفرص دعمها وتنويعها.وأعرب السفير الكوبي، بهذه المناسبة، عن شكره وامتنانه للسلطات التونسية على ما حظي به، خلال فترة عمله ببلادنا، من دعم وتعاون.