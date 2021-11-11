محمد عبو: رئيس الجمهورية مطالب اليوم بالكف عن الشعبوية و الاهتمام فقط بالغاية من تفعيل الفصل 80

ساندت تسليم البغدادي المحمودي والمرزوقي رفض

قال الناشط السياسي محمد عبو ضيف برنامج بوليتيكا على اذاعة جوهرة اليوم الخميس,إن المرحلة الانتقالية لا يجب أن تتواصل على هذا النحو والمفروض أن يهتم رئيس الجمهورية على انهاء العمل الفصل 80.و أضاف عبو,أن رئيس الجمهورية مطالب اليوم بالكف عن الشعبوية و الاهتمام فقط بالغاية من تفعيل الفصل 80 و هو فرض دولة القانون والمؤسسات.وشدد عبو على ضرورة أن يسمح رئيس الجمهورية للحكومة بالعمل واتخاذ القرارات اللازمة دون تدخل مع تحديد تاريخ للانتهاء من الإجراءات الاستثنائية.وقال عبّو، أنه كان من بين من ساندوا تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء ليبي في عهد معمر القذافي، بالنظر لما ارتكبه من جرائم ضد الانسانية، وخصوصا تورطه في اغتصاب نساء في ليبيا.وأكد عبو، أن الرئيس المؤقت حينها، المنصف المرزوقي، عبر عن رفضه لهذه الخطوة، واعتبر أن الوضع في ليبيا آنذاك لا يسمح بتسليم البغدادي المحمودي.وأضاف المتحدث، أن المرزوقي تلقى إعلاما بالأمر، بخصوص تسليم البغدادي، لدى تواجده في الجنوب التونسي، ودون أن يبلغه وزير الدفاع أو رئيس الأركان بالأمر مسبقا، وهو ما أدّى إلى انزعاج الرئيس المؤقت الذي هدد حينها بالاستقالة، على خلفية ذلك.وتابع عبو: "كلفني حينها رئيس الجمهورية بإبلاغ حركة النهضة بأنه سيستقيل من منصبه في حال عدم إعفاء وزير الدفاع الوطني من منصبه بعد أن تجاهله الأخير ولم يبلغه بالأمر، إلا أن النهضة أكدت عدم إمكانية إقالة وزير الدفاع".