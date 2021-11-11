وزارة أملاك الدّولة: استرجاع عقار دولي فلاحي بموقع استراتيجي ببنزرت

تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ببنزرت اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 من استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 2136 م2 كائن بموقع استراتيجي مجاور لمثال التهيئة العمرانية لبلدية منزل عبد الرّحمان من معتمدية منزل جميل بولاية بنزرت، وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.



يحتوي العقار الذي تعرّض للإهمال من قبل الغير على بناية تمسح حوالي 150م2 وبئرا غير مستغلة و4 أصول زيتون وشجرة خروب.



وجرت عملية التنفيذ بحضور جميع الأطراف الجهوية والمحلية المتداخلة وممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة ببنزرت، وسوف يتمّ عرض العقار المسترجع على أنظار اللّجنة الجهوية لمتابعة استغلال الأراضي الدّولية الفلاحية قصد كرائه بالمزاد العلني.





