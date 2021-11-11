يوسف بوزاخر: الأولوية اليوم إصلاح تفقدية وزارة العدل وليس المجلس الأعلى للقضاء

اعتبر اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن الأولوية اليوم هي إصلاح التفقدية العامة بوزارة العدل وليس إصلاح المجلس الأعلى للقضاء.وقال يوسف بوزاخر في حوار على اذاعة شمس، إن عمل التفقدية يعرف عدة إشكاليات، محمّلا السلطة التشريعية مسؤولية عدم القيام بإصلاحات.وتابع أن المسؤولية اليوم تتحملها وزارة العدل باعتبارها من مشمولاتها.وتحدث بوزاخر عن ضرورة إحداث تفقدية عامة للشؤون القضائية.وتابع أن إصلاح القضاء لا يكون عن طريق السلطة التنفيذية، مؤكدا أن مسألة القضاء ليست بالهينة ولا تتعلق بمجرد تطهير وإزاحة المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس جديد.وبين أن العملية لا يجب أن تكون على عجل وفي إطار الوضع الإستثنائي.