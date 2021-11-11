استرجاع مقطع حجارة في ولاية قبلي بمساحة 12 هك.

في إطار العمل الإداري المتواصل والحثيث للتصدّي لكلّ التجاوزات والإخلالات التي تمسّ من ملك الدّولة، تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بقبلّي مؤخرا من استرجاع مقطع حجارة على ملك الدّولة الخاص يقع بجبل طباقة منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، ويمسح حوالي 12 هك.



ويأتي قرار فسخ عقد التسويغ الذي اتخذته الإدارة نتيجة تلدّد المستثمر الأجنبي المستغلّ لهذا العقار في خلاص معاليم الكراء وفقا للشروط التعاقدية في الغرض، وذلك بغاية الحفاظ على حقوق الدّولة والمال العامّ.



وجدير بالإشارة إلى أن العمل جار في مستوى الإدارة الجهوية بقبلّي لإعادة توظيف المقطع المذكور في أقرب الآجال.





