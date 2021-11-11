صفاقس: فتح بحث تحقيقي حول شراء معدات فرز نفايات دون استغلالها وإيقاف 5 أشخاص في أحداث عنف ليلية

باب نات - صرح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي اليوم الخميس 11نوفمبر2021 لباب نات ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أذنت أمس واثر نشوب حريق بمستودع الحجز البلدي بصفاقس مما تسب في حرق 10 سيارات بفتح بحث من اجل تهم تكوين وفاق بقصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك وأضرم النار عمدا بمحل والسرقة موضحا أن الأبحاث جارية للقبض على الجناة... موضحا انه تم أيضا الاحتفاظ بشخصين من اجل هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد كما تم الاحتفاظ ب3اشخاص من اجل مسك قوارير حارقة وحجارة موضحا أنهم سيحالون على أنظار النيابة لتصدر قرارها فيم.
وكشف الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي ايضا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 اذنت أمس الأربعاء 10 نوفمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي حول ملابسات وظروف شراء معدات فرز نفايات دون استغلالها وبقائها لدى رجل اعمال بصفاقس وكذلك فتح بحث حول مصدر تلك البضائغ ومالها والجهة التى مولت اقتنائها طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وموضحا أنه متى ثبت وجود تقصير أو سوء تصرف في الممتلكات الراجعة لبلدية صفاقس فسوف يقع توجيه التهم للأشخاص وإجراء التتابعات الجزائية الازمة طبق القانون ،موضحا أن تلك المعدات تم اقتنائها منذ 2015 وبقيت بدون استغلال لدى رجل اعمال بصفاقس .
وكشف الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي ايضا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 اذنت أمس الأربعاء 10 نوفمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي حول ملابسات وظروف شراء معدات فرز نفايات دون استغلالها وبقائها لدى رجل اعمال بصفاقس وكذلك فتح بحث حول مصدر تلك البضائغ ومالها والجهة التى مولت اقتنائها طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وموضحا أنه متى ثبت وجود تقصير أو سوء تصرف في الممتلكات الراجعة لبلدية صفاقس فسوف يقع توجيه التهم للأشخاص وإجراء التتابعات الجزائية الازمة طبق القانون ،موضحا أن تلك المعدات تم اقتنائها منذ 2015 وبقيت بدون استغلال لدى رجل اعمال بصفاقس .
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