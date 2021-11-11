مطار تونس قرطاج: حجز مبلغا من العملة الأجنبية وسبائك الذهب بقيمة تجاوزت 900 ألف دينار

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 13:05 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج صباح اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 من ضبط مسافر مغاربي بمنطقة العبور أثناء استعداده للسفر، حيث أفاد المعني بالأمر لمصالح الديوانة أنه يتحوز على مبلغ 10 آلاف أورو تولى التصريح بها بطريقة قانونية، إلا أن أعوان مصلحة تفتيش المسافرين بالمطار اشتبهوا في تصرفات المسافر فتولوا اخضاعه إلى التفتيش الدقيق مما مكن من العثور داخل طيات ملابسه على مبلغ 60 ألف أورو غير مصرح بها و 5 صفائح من الذهب تزن إجمالا حوالي 4.5كلغ.
تم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بإحالة المسافر إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

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