السماح للنائبة عن حركة النهضة نسيبة بن علي بالسفر بعد استشارة في مطار قرطاج دامت 8 ساعات فقط!!

كشف الخميس 11 نوفمبر، النائب والقيادي المستقيل من النهضة سمير ديلو أنه تم السماح لزميلته النائبة نسيبة بن علي بالسفر بعد استشارة بمطار قرطاج دامت 8 ساعات فقط وفق تعبيره.واعتبر ديلو ما حصل مواصلة لسياسة التنكيل بالنواب وقال "ويتواصل التّنكيل بالنّوّاب ..!" موضحا ان النّائبة نسيبة بن علي المتوجّهة لزيارة عائلتها في فرنسا ، بقيت تنتظر نتيجة الإستشارة .. في مطار تونس قرطاج .. منذ السّاعة الرّابعة صباحا ..!".