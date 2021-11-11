السماح للنائبة عن حركة النهضة نسيبة بن علي بالسفر بعد استشارة في مطار قرطاج دامت 8 ساعات فقط!!

كشف الخميس 11 نوفمبر، النائب والقيادي المستقيل من النهضة سمير ديلو أنه تم السماح لزميلته النائبة نسيبة بن علي بالسفر بعد استشارة بمطار قرطاج دامت 8 ساعات فقط وفق تعبيره.
واعتبر ديلو ما حصل مواصلة لسياسة التنكيل بالنواب وقال "ويتواصل التّنكيل بالنّوّاب ..!" موضحا ان النّائبة نسيبة بن علي المتوجّهة لزيارة عائلتها في فرنسا ، بقيت تنتظر نتيجة الإستشارة .. في مطار تونس قرطاج .. منذ السّاعة الرّابعة صباحا ..!".
واعتبر ديلو ما حصل مواصلة لسياسة التنكيل بالنواب وقال "ويتواصل التّنكيل بالنّوّاب ..!" موضحا ان النّائبة نسيبة بن علي المتوجّهة لزيارة عائلتها في فرنسا ، بقيت تنتظر نتيجة الإستشارة .. في مطار تونس قرطاج .. منذ السّاعة الرّابعة صباحا ..!".
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