السماح للنائبة عن حركة النهضة نسيبة بن علي بالسفر بعد استشارة في مطار قرطاج دامت 8 ساعات فقط!!

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 12:26 قراءة: 0 د, 23 ث
      
كشف الخميس 11 نوفمبر، النائب والقيادي المستقيل من النهضة سمير ديلو أنه تم السماح لزميلته النائبة نسيبة بن علي بالسفر بعد استشارة بمطار قرطاج دامت 8 ساعات فقط وفق تعبيره.

واعتبر ديلو ما حصل مواصلة لسياسة التنكيل بالنواب وقال "ويتواصل التّنكيل بالنّوّاب ..!" موضحا ان النّائبة نسيبة بن علي المتوجّهة لزيارة عائلتها في فرنسا ، بقيت تنتظر نتيجة الإستشارة .. في مطار تونس قرطاج .. منذ السّاعة الرّابعة صباحا ..!".






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235942

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 11 Novembre 2021 à 13h 44m |           
هذا في عصر الهاتف الجوال والانترنات والمعلومات المخزنة على الحاسوب
تطورت الالة ووفرت المعلومة في ثوان
وتجمد البشر



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