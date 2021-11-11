تونس.. بطاقة إيداع بالاصلاحية ضد تلميذ هدد أستاذه على "فيسبوك"

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 12:01 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أصدرت النيابة العمومية بالمهدية الأربعاء بطاقة إيداع بالاصلاحية ضد تلميذ عمره 17 عاما، نشر تدوينة على "فيسبوك" هدد فيها أستاذه.

وأفادت "موزاييك أف أم" بأن التلميذ هدد أستاذه بمعهد الشابة حيث يدرس قبل أن يقوم بسحب التهديد لاحقا غير أنه تم التفطن له من قبل أعوان الأمن.
ووقع توجيه استدعاء للتلميذ والأستاذ وتم فتح بحث في القضية بعد استشارة النيابة العمومية.

ولفت كاتب عام النقابة الجهوية للأمن العمومي بالمهدية سمير الجبري إلى أن التلميذ مثل اليوم أمام النيابة العمومية بالمهدية في حالة تقديم.

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