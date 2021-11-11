تعطّل حركة القطارات بمحطة برشلونة اثر اضراب فجئي للأعوان بحجّة الخوف على سلامتهم!؟

تعطلت الخميس 11 نوفمبر، حركة القطارات في محطة برشلونة اثر اضراب فجئي للأعوان وسواق القطارات ما تسبب في حالة من الغضب والاحتقان في صفوف المواطنين.
وفي تصريح لاذاعة اي اف ام قال العربي اليعقوبي كاتب عام نقابة السكك الحديدية ان الاعوان ليسوا في اضراب او تحرك احتجاجي بل امتنعوا عن العمل خوفا على سلامتهم اثر حادثة الاعتداء على سائقة ميترو أمس الاربعاء .
وفي تصريح لاذاعة اي اف ام قال العربي اليعقوبي كاتب عام نقابة السكك الحديدية ان الاعوان ليسوا في اضراب او تحرك احتجاجي بل امتنعوا عن العمل خوفا على سلامتهم اثر حادثة الاعتداء على سائقة ميترو أمس الاربعاء .
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