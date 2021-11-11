جلسة تبحث سبل توفير الدعم المادي لجامعة رياضة المعوقين للمشاركة في بطولة العالم باليابان

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 14:37 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تم خلال جلسة جمعت وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مساء يوم الأربعاء برئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين الحبيب سمشة بحث سبل توفير الدعم المادي للجامعة استعدادا للمشاركة في بطولة العالم باليابان .

كما تم التطرق الى موضوع تسوية وضعية عدد من الرياضيين والمدربين التابعين للجامعة ووضعية مركز اعداد وتكوين رياضيي النخبة بقابس.

وتم النظر ايضا في الاتفاقية المبرمة بين الجامعة التونسية لرياضة المعوقين والجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية وذلك بهدف ادماج المعوقين في الدورات المفتوحة للأنشطة الرياضية الملائمة بكافة الجهات.

وتم بالمناسبة تقديم انتاج نادي التفاؤل بمركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بمنوبة في اطار اتفاقية مشتركة بين الجامعة التونسية لرياضة المعوقين والجمعيات المختصة في التأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين.

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