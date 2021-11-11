عماد بن حليمة: السفيران الاميركي والايطالي طالبا الغنوشي بالاستقالة مقابل عودة البرلمان لكنه رفض"

كشف المحامي عماد بن حليمة في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" أن السفير الأمريكي والسفير الإيطالي طالبا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الاستقالة من رئاسة البرلمان المجمد لكنه رفض ذلك.وأضاف عماد بن حليمة " السفيران أكدا للغنوشي بعد ايام من اتخاذ إجراءات 25 جويلية انهما قادران على التفاوض مع الرئيس قيس سعيد وإقناعه بضرورة اعادة العمل بالبرلمان مقابل استقالة الغنوشي لكن الأخير رفض ذلك رفضا قاطعا".