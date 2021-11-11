عماد بن حليمة: السفيران الاميركي والايطالي طالبا الغنوشي بالاستقالة مقابل عودة البرلمان لكنه رفض"

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 10:56 قراءة: 0 د, 24 ث
      
كشف المحامي عماد بن حليمة في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" أن السفير الأمريكي والسفير الإيطالي طالبا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الاستقالة من رئاسة البرلمان المجمد لكنه رفض ذلك.

وأضاف عماد بن حليمة " السفيران أكدا للغنوشي بعد ايام من اتخاذ إجراءات 25 جويلية انهما قادران على التفاوض مع الرئيس قيس سعيد وإقناعه بضرورة اعادة العمل بالبرلمان مقابل استقالة الغنوشي لكن الأخير رفض ذلك رفضا قاطعا".

الفيديو: الدقيقة 24



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235932

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 11 Novembre 2021 à 11h 42m |           
إن صحت الرواية وبن حليمة هو محامي متطوع لبن علي
رفض الغنوشي هو رفض لخيانة ناخبيه في البرلمان وخارجه ورفض لخيانة قسمه ورفض لتسليم البرلمان لسعيد ومن والاه
وحسنا فعل



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