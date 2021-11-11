مطار تونس قرطاج: طائرة الموريتانية للطيران تتعرض لاحتكاك بعض أجزائها مع إحدى آليات المناولة الأرضية .

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 06:41 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعتذرت شركة الموريتانية للطيران للمسافرين الذين كانوا في انتظار رحلتها من مطار تونس باتجاه نواكشوط، عن تأخر رحلتها عن موعدها إقلاعها، ووعدت بإرسال طائرة أخرى من نواكشوط لنقلهم.



وقال الشركة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك إن طائرتها التي كان مقررا أن تقل هؤلاء المسافرين تعرضت لاحتكاك بعض أجزائها مع إحدى آليات المناولة الأرضية في مطار تونس.



وأكدت أن الرحلة ستتأخر عن موعدها في انتظار التحقيقات الضرورية في مثل هذا النوع من الأحداث.




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