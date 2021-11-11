برهان بسيس: أحداث عقارب امتحان حقيقي لشعار الرئيس " الشعب يريد"

قال الناشط السياسي برهان بسيس في مداخلة في برنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان خطاب الرئيس سنة 2019 قبل الانتخابات حول مدينة عقارب مجرد حملة انتخابية.وأضاف برهان بسيس " ما يحصل في عقارب دليل على ان مسك الرئيس بجميع السلط امر "ومرهق" وعليه ان يتخلى عن بعض السلط لإصلاح الوضع".وتابع برهان بسيس " كان على الرئيس السفر الى صفاقس والحوار مع شباب عقارب لمواجهة الأزمة" متابعا " في السياسة الزعيم الناجح يقول للشعب ما يراه وليس ما يحب الشعب". مضيفا " احداث عقارب امتحان حقيقي لشعار الرئيس " الشعب يريد".واحتجاجات عقارب هي أول اختبار جدي لحكومة نجلاء بودن التي عينها الرئيس سعيد في أكتوبر في كيفية الرد على الغضب والإحباط المتناميين بسبب سوء الخدمات العامة والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الصعبة.وتعود مشكلة مكب النفايات القنة إلى العام 2018 عندما شهدت المدينة احتجاجات تحت شعار "خنقتونا" للمطالبة بإغلاق المكب، وبعد الاحتجاجات بأشهر صدر قرار قضائي أمر بإغلاقه بالنظر لمخاطره البيئية والصحية على السكان، وأمهل القرار الجهات التي تشغل المكب 6 أشهر لإزالة النفايات.ولكن خلال العام الجاري 2021 أعادت وزارة البيئة فتح المكب مع اتخاذ عدد من إجراءات السلامة بعدما تسبب إغلاقه في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية، وتسببت إعادة فتح المكب في احتجاجات كان أوجها ما حدث أول أمس، إذ أضرم محتجون النار في مركز للحرس الوطني بالمدينة.وكان الرئيس سعيد دعا وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيسة الحكومة -في اجتماع معهما يوم الاثنين إلى إيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في صفاقس الذي وصفه "بالكارثي".