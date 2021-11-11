سائقة المترو تروي تفاصيل الاعتداء عليها

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 09:14 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أكدت سائقة المترو التي تعرّضت أمس لاعتداء بالعنف من طرف أحد الركّاب في المحطة النهائية بحي الانطلاقة بتونس العاصمة على مستوى الخط 5.

وقالت في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" ان المعتدي منعها من الخروج عند فتحها الباب الذي كان بالقرب منه وعمد الى شتمها واهانتها وحاول الاعتداء عليها بالعنف الى أن عدد من المواطنين تدخلوا لمنعه من الاعتداء الا انها تعرّضت في المقابل الى ضربة طائشة أسفرت عن اصابتها على مستوى العين.

وتابعت أن مجموعة من الشباب قدمت في الإبّان الى المحطّة لتهريب المعتدي وهو ما حال دون ايقافه من طرف الوحدات الأمنية مشيرة الى أنه لا توجد كاميرات مراقبة.

وقالت إن الاعتداءات أصبحت يوميّة مشيرة الى تداعيات نفسية عليها وعلى أطفالها وأسرتها من شدة الصدمة عند وصولها الى بيتها بتلك الحالة التي كانت عليها اثر الاعتداء.



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