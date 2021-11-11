الإحتفاظ بوزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب اللطيفي

علمت اذاعة موزاييك أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت في حدود الساعة الواحدة والربع بعد منتصف ليلة أمس، لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بوزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب محمد صالح اللطيفي وذلك على ذمة القضية المتعلقة بتهريب فواضل النحاس .
ويُذكر أنّ قوة من الحرس الوطني بالعوينة قامت بإلقاء القبض على النائب المعلقة عضويته عن جهة القصرين محمد صالح لطيفي ، بعد مداهمة منزله في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين.
ووفق ما توفر من معلومات فإن اللطيفي مطلوب للقطب القضائي المالي بسبب شبهات تهريب نحاس وقضايا مالية، كما كان قد خضع للإقامة الجبرية عقب 25 جويلية بمنزل في جهة سليمان من ولاية نابل.
المصدر موزاييك
ويُذكر أنّ قوة من الحرس الوطني بالعوينة قامت بإلقاء القبض على النائب المعلقة عضويته عن جهة القصرين محمد صالح لطيفي ، بعد مداهمة منزله في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين.
ووفق ما توفر من معلومات فإن اللطيفي مطلوب للقطب القضائي المالي بسبب شبهات تهريب نحاس وقضايا مالية، كما كان قد خضع للإقامة الجبرية عقب 25 جويلية بمنزل في جهة سليمان من ولاية نابل.
المصدر موزاييك
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