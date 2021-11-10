دعم التعاون والشراكة ودفع الاستثمار، أبرز محاور سلسلة لقاءات لرئيسة الحكومة مع عدد من السفراء العرب والأجانب

أجرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، خلال الأيام الأخيرة بقصر الحكومة بالقصبة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من سفراء الدول وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس.ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة استقبلت بودن خلال هذا الأسبوع بقصر الحكومة بالقصبة سفير الكويت بتونس علي أحمد الظفيري، وسفير المملكة المتحدة بتونس إدوارد أوكدن، وسفير فرنسا بتونس أندريه باران وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، وسفير كوريا بتونس سان نهمكوك، وسفير مصر بتونس إيهاب فهمي، وسفير إيطاليا بتونس لورنزو فانارا، وسفير تركيا بتونس كاجلار فهري شاكيرالب، وسفير الصين بتونس جانغ جيان قواه.وهنّأ السفراء رئيسة الحكومة، بمناسبة توليها هذا المنصب كأول امرأة تونسية وعربية، متمنين لها النجاح في مهامها.من جهتها شكرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ممثلي البلدان الشقيقة والصديقة والاتحاد الاوروبي على وقوفهم إلى جانب تونس في مواجهة جائحة كورونا.وتناولت المحادثات سبل وآفاق مزيد تدعيم التعاون في مختلف المجالات و خاصة المجال الاقتصادي وتطويره اعتبارا للفرص الاستثمارية والإمكانيات التي تملكها تونس خاصة منها الخبرات البشرية في مجال الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي، مما يؤهلها لتكون قطبا جاذبا للمستثمرين ومشعا على القارة الافريقية ومنطقة الشرق الأوسط.وأكّد السادة السفراء على مساندتهم لتونس خلال هذه المرحلة ودعمهم لكل المبادرات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين، معربين عن أملهم في مزيد تطوير العلاقات الثنائيّة مع بلدانهم و مع الاتحاد الأوروبي في أفق المواعيد المشتركة المقبلة.الجمهورية التونسية