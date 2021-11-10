الصين تقرر منح تونس هبة جديدة بنصف مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" المضاد لكورونا

Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 - 13:25 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قررت جمهورية الصين الشعبية، منح تونس هبة جديدة تتكون من 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك"، لمساعدتها على القضاء على وباء كورونا في أقرب وقت ممكن، وفق ما أعلنه السفير الصيني بتونس جانغ جيان قواه.

وأكد السفير الصيني خلال لقائه أمس الثلاثاء برئيسة الحكومة نجلاء بودن، استعداد بلاده لتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع تونس وتعزيز التلاؤم بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين، بما يدعم تونس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق بلاغ نشرته السفارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ومن جهتها، أعربت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن شكرها وتقديرها لدعم ومساعدة الصين لتونس في مجال مكافحة الوباء، مؤكدة حرص تونس على تطوير العلاقات مع الصين ورفع العلاقات التونسية الصينية إلى أعلى مستوى بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

وقد تبادل الجانبان خلال هذا اللقاء الذي اقيم بقصر رئاسة الحكومة بالقصبة، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتعاون العملي في كافة المجالات، وفق ذات البلاغ.

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