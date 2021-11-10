من سجنه... مهدي بن غربية يوجّه رسالة مؤكدا فيها ثقته في القضاء رغم كل الضغوط المسلطة عليه

قال رجل الأعمال والنائب بالبرلمان، مهدي بن غربية إن "ثقته في قضاء عادل ينصفه مازالت قائمة رغم كل الضغوط المسلطة عليه".وأضاف في تدوينة تم نشرها على صفحته الخاصة بالفايسبوك: " لا أطلب مساندة لنفسي بل لابني الذي حرم من احتضان والده بعد ان فقد منذ أقل من عام حضن أمه".يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة1، ​أصدرت يوم 21 أكتوبر الماضي ، بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، المهدي بن غربية، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وذلك على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية.ويشار أيضا إلى أن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، قررت بالتوازي مع ذلك، الاحتفاظ برجل الأعمال مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال.