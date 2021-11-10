معهد خزندار: استقبال التلاميذ لأساتذتهم وسط تصفيق حار تقديرا وإجلالا لدورهم التربوي

نشرت الصفحة الرسمية للمدرسة الإعدادية النموذجية بخزندار على موقع فايسبوك، فيديو لحظة استقبال التلاميذ صباح اليوم الأربعاء، لأساتذتهم بساحة المؤسسة التربوية.ويُظهر الفيديو وُقوف التلاميذ تقديرا وإجلالا لأساتذتهم وسط تصفيق حار، في حركة رمزية تعكس العلاقة الحقيقية بينهم، بعيدا عن مظاهر الجريمة والاعتداء بالعنف الشديد.المصدر - جوهرة