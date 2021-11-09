بطاقة إيداع بإصلاحية المروج في حق تلميذ بمعهد الزهراء اعتدى على أستاذه بآلة حادة

Publié le Mardi 09 Novembre 2021 - 21:28 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في بن عروس القاضي عمر حنين، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أصدر بطاقة ايداع بإصلاحية المروج في حق التلميذ الذي اعتدى على أستاذه بواسطة سكين وساطور داخل معهد ابن رشيق بالزهراء.

كما تم وفق ما صرح به حنين لاذاعة شمس أف أم، إصدار إنابة قضائية لفائدة أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس لاستكمال جملة من الأبحاث وإنجاز جملة من التساخير الفنية اللازمة.

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