سوسة: بطاقتا إيداع بالسجن في حق مدير مكتب بريد وموظفة

صرح علي عبد المولى الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 2 لباب نات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2021 أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق مدير مكتب البريد بهرقلة وموظفة متهمة باختلاس أموال من حسابات الحرفاء اصدار بطاقا إيداع بالسجن في حقهما ،و

الإبقاء على 6 أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية إخفاء الموظفة، في حالة سراح.

يذكر أن الموظفة المتهمة استولت على عشرات الألات من الدينارات من حساب الحرفاء.



