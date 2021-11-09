الناطق باسم محاكم صفاقس: وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب من المرجّح أن تكون وفاة طبيعية

Publié le Mardi 09 Novembre 2021 - 18:46 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكد الناطق الرسمي بإسم محاكم صفاقس مراد التركي أن التقرير الأولى للطبيب الشرعي المجرى من قبل طبيبين شرعيين ، أفاد بأن وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب من المرجّح أن تكون وفاة طبيعية .


وفي تصريح لقناة التاسعة قال أن التقرير أثبت وجود قصور حاد بوظائف القلب و إنسداد تام بالشريان التاجي الأيسر للقلب و علامات إحتقان بالقلب على مستوى العضلة اليسرى.


وكانت وزارة الداخلية، نفت خبر وفاة شاب جرّاء إصابته في الأحداث التي شهدتها منطقة عقارب من ولاية صفاقس، ليلة الاثنين 8 نوفمبر 2021 .

وأوضحت الداخلية في بلاغ لها، أن المعني بالأمر "توفّي إثر إصابته بتوعك صحي طارىء بمنزله الكائن على بعد 6 كلم من مكان الاحتجاجات، حيث تم نقله من قبل أحد أقاربه إلى مستشفى المكان أين فارق الحياة".

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