وزارة أملاك الدّولة: استرجاع عقار دولي فلاحي بقلعة الأندلس.

تولت المصالح التابعة للإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة اليوم الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 استرجاع عقار دولي فلاحي مساحته 3,5 هك يقع بجهة النحلي من معتمدية قلعة الأندلس بولاية أريانة موضوع اعتداء من قبل أحد الأفراد.



وجرت عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة بحضور مختلف المصالح الأمنية والإدارية وممثلي السلط المحلية المعنية بالموضوع.

وستعمل الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة بأريانة بعد تسلّمها لهذا العقار على إعادة توظيفه في أقرب الآجال.



تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المساحات المسترجعة قد تجاوزت خلال الاشهر المنقضية 200 هك بمختلف أنحاء الولاية.





