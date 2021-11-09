وزير الإقتصاد يترأس وفدا من رجال الأعمال، في المنتدى الإقتصادي بنيامي

يترأس وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد رفقة حسان بالضيافي المستشار الإقتصادي لدى رئيس الجمهورية وفدا يضم قرابة 50 رجل وسيدة أعمال من قطاعات مختلفة للمشاركة في المنتدى الإقتصادي الذي ينظمه مجلس الأعمال التونسي– الإفريقي بنيامي عاصمة النيجر من 09 إلى 13 من الشهر الجاري.



وينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي هذه التظاهرة الهامة بالتعاون مع السلطات النيجرية المعنية وغرفة الصناعة والتجارة حيث ستكون فرصة للبحث في فرص التبادل والشراكة والتأسيس لتعاون إقتصادي وتجاري أكثر متانة وتنوعا.



وسيشرف سمير سعيّد صحبة وزير التجارة والصناعة وريادة أعمال الشباب النيجري، على الافتتاح الرسمي للمنتدى الإقتصادي وذلك يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، كما ستكون للوزير لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء النيجريين ورؤساء هياكل الدعم والمساندة المكلفة بالتجارة والإستثمار.



وستنتظم بالمناسبة لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من تونس ونظرائهم للبحث في فرص الشراكة والتبادل التجاري خاصة في مجال مواد البناء والبنية التحتية والصناعات الغذائية والدوائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وتكنولوجيات الإتصال والهندسة والتعليم العالي والقطاع البنكي وقطاع التأمين وغيرها...





