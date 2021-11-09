وزير الإقتصاد يترأس وفدا من رجال الأعمال، في المنتدى الإقتصادي بنيامي

Publié le Mardi 09 Novembre 2021 - 16:54 قراءة: 0 د, 46 ث
      
يترأس وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد رفقة حسان بالضيافي المستشار الإقتصادي لدى رئيس الجمهورية وفدا يضم قرابة 50 رجل وسيدة أعمال من قطاعات مختلفة للمشاركة في المنتدى الإقتصادي الذي ينظمه مجلس الأعمال التونسي– الإفريقي بنيامي عاصمة النيجر من 09 إلى 13 من الشهر الجاري.

وينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي هذه التظاهرة الهامة بالتعاون مع السلطات النيجرية المعنية وغرفة الصناعة والتجارة حيث ستكون فرصة للبحث في فرص التبادل والشراكة والتأسيس لتعاون إقتصادي وتجاري أكثر متانة وتنوعا.

وسيشرف سمير سعيّد صحبة وزير التجارة والصناعة وريادة أعمال الشباب النيجري، على الافتتاح الرسمي للمنتدى الإقتصادي وذلك يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، كما ستكون للوزير لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء النيجريين ورؤساء هياكل الدعم والمساندة المكلفة بالتجارة والإستثمار.

وستنتظم بالمناسبة لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من تونس ونظرائهم للبحث في فرص الشراكة والتبادل التجاري خاصة في مجال مواد البناء والبنية التحتية والصناعات الغذائية والدوائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وتكنولوجيات الإتصال والهندسة والتعليم العالي والقطاع البنكي وقطاع التأمين وغيرها...


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235842



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 | 4 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:45 17:16 14:54 12:10 06:51 05:23
Babnet
19°
 Babnet21° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1521°-1522°-1522°-1522°-16
  • Avoirs en devises
    20920,2

  • (8 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28919 DT        1$ =2,84555 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 nov)   1216,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة