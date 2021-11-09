عقارب: الأمن ينسحب والمحتجون يحرقون مركز الحرس

تجدّدت الاحتجاجات في معتمدية عقارب اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021،واستعملت الوحدات الأمنية مجددا الغاز المسيل للدموع.وأمام تصاعد حدّة التوتّر انسحبت الوحدات الأمنية من المنطقة ما دفع البعض من المحتجّين إلى حرق مركز الحرس الوطني بعقارب وفق موقع الصحفيين بصفاقس.وتعيش مدينة عقارب اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر على وقع إضراب عام، بدعوة من السكان وبعض مكونات المجتمع المدني ، وذلك على خلفية وفاة الشاب عبد الرزاق الاشهب والذي وافته المنية ليلة البارحة و للمطالبة بغلق المصب بصفة نهائية .