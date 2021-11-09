عبير موسي: يجب تنظيم انتخابات مبكرة في أقرب الآجال ونرفض الحوار عبر المنصات الذي أعلنه رئيس الجمهورية

كذب الدولة أنتج أزمة عقارب

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الثلاثاء 9 نوفمبر، في مؤتمر بالعاصمة أن الحل هو الانتخابات المبكرة للمرور نحو مرحلة جديدة مجددة رفض الحزب للأمر َكل ما يترب عنه من قرارات ومراسيم باعتبار هذا الأمر لا يمكن من حق التظلم.كما عبرت موسي عن رفض الحزب للحوار الذي عبر عنه رئيس الجمهورية عبر منصات مع الشباب وأضافت موسي أن الحزب سيقاضي وزير تكنولوجيات الاتصال على معنى الفصل 96 في حال فتح منصات الحوار الذي أعلنها رئيس الدولة.وانتقدت عبير موسي تعاطي رئيس الجمهورية مع ملف النفايات بصفاقس والاحداث الاخيرة التي تعيشها منطقة عقارب رفضا لاعادة فتح المصب المراقب الصادر بشأنه قرار قضائي بالغلق منذ 2019.واستغربت رئيسة الحزب الدستوري الحر عدم دعوة وزيرة البيئة الى الاجتماع الذي عقده امس رئيس الجمهوربة مع رئيسة الحكومة ووزير الداخلية.وقالت موسي ان المشكل البيئي اليوم يتمثل في "كذب" الدولة على الشعب مذكرة بمسار المفاوضات المتعلقة بحل ازمة مصب عقارب منذ 2019 لدى ترؤسها لجنة الصناعة بالبرلمان المعلقة اعماله وبحث حل مع السلط الجهوية لاحداث مصب مراقب بالمحرص.كما انتقدت موسي ما اعتبرته حلا امنيا قمعيا تم اعتماده في التعاطي مع رفض الاهالي اعادة فتح مصب عقارب مشيرة الى ان ما يحصل هو جريمة دولة وليس جريمة مواطن وفق تقديرها.ودعت موسي رئيس الجمهورية الى اعادة الثقة بين السلطة والمواطنين درءا لانفجار اجتماعي محتمل.