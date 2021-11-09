5 سنوات سجنا وخطية مالية في حق صاحب المدرسة القرآنية بالرقاب

باب نات - أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2021

أن محكمة الاستئناف قضت بالسجن لمدة 5سنوات سجنا لصاحب المدرسة القرآنية بالرقاب و تخطئته زيادة على ذلك بخمسين الف دينار و وضعه تحت المراقبة الإدارية مدة 3سنوات و حرمانه من مباشرة حقوقه المدنية و حق الاقتراع من أجل الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الجنسي و الاستغلال القسري ضد أطفال و ذلك على خلفية قضية أطفال المدرسة القرآنية بالرقاب.



