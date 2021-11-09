سفارة دولة قطر بتونس: لمتابعة كأس العرب بطاقة مشجع تعوض الحصول على التأشيرة

تيسيرا لسفر مشجعي المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب فيفا 2021 التي ستحتضنها الدوحة فقد تقرر أن نيل تأشيرة الدخول إلى دولة قطر يمر عبر شراء تذاكر كاس العرب فيفا 2021 من الموقع الالكتروني للـ"فيفا" ليتم بعدها تقديم طلب الحصول على بطاقة مشجع عبر الموقع fac21.qa وستمكن تلك البطاقة حامليها من الدخول إلى دولة قطر دون المرور عبر الإجراءات العادية للحصول على تأشيرة.
بعد إتمام تلك الإجراءات والحصول على بطاقة المشجع وتوقيا من فيروس كورونا وخطر العدوى منه يجب على المشجع تسجيل اسمه قبل 72 ساعة من موعد سفره إلى دولة قطر في منصة "احتراز" للحصول على تصريح دخول البلاد.
هذه الإجراءات اتخذتها وزارة الخارجية القطرية لتضمن حضورا جماهيريا كبيرا في كاس العرب فيفا 2021 مع توفير كل ضمانات السلامة للمشجعين ولمواطني دولة قطر من خطر انتشار فيروس كورونا الذي رغم انتشار التلاقيح ضده إلا أن خطره مازال ماثلا ويستدعي القيام بعديد الإجراءات الاحترازية منعا لانتشاره لا قدر الله.
بعد إتمام تلك الإجراءات والحصول على بطاقة المشجع وتوقيا من فيروس كورونا وخطر العدوى منه يجب على المشجع تسجيل اسمه قبل 72 ساعة من موعد سفره إلى دولة قطر في منصة "احتراز" للحصول على تصريح دخول البلاد.
هذه الإجراءات اتخذتها وزارة الخارجية القطرية لتضمن حضورا جماهيريا كبيرا في كاس العرب فيفا 2021 مع توفير كل ضمانات السلامة للمشجعين ولمواطني دولة قطر من خطر انتشار فيروس كورونا الذي رغم انتشار التلاقيح ضده إلا أن خطره مازال ماثلا ويستدعي القيام بعديد الإجراءات الاحترازية منعا لانتشاره لا قدر الله.
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