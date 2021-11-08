الطبوبي: سعيّد تفاعل إيجابيا مع مطلب تجريم الاعتداء على المُربّين والمُؤسسات التربويّة

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 22:09 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنه اتصل اليوم الإثنين برئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن بخصوص الاعتداء على أستاذ في معهد الزهراء.

وقال نور الدين الطبوبي في مقطع فيديو نشرته المنظمة الشغيلة على صفحتها الرسمية غعلى فايسبوك، أنه وجد تفاعلا إيجابيا من رئيس الجمهورية بخصوص مطلبه حول تجريم الاعتداء على المربين والمؤسسات التربوية.



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