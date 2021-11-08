الجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفذ إضرابا احتجاجيا حضوريا بكافة المؤسسات التربوية يوم غد إثر الإعتداء على أحد الأساتذة بواسطة آلة حادة"

تنفذ الجامعة العامة للتعليم الثانوي، إضرابا احتجاجيا حضوريا بكافّة المؤسسات التربوية كامل يوم غد الثلاثاء 9 نوفمبر الجاري، على خلفية ما تعرض له أستاذ التاريخ والجغرافيا "الصحبي بن سلامة" بمعهد ابن رشيق بالزهراء ببن عروس من "اعتداء وحشي غير مسبوق" بواسطة "ساطور" وسكين داخل الحرم المدرسي.



وأفادت الجامعة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أنها ستتخذ ما يجب من قرارات نضالية تصعيدية لاحقا، محملة وزارة التربية مسؤولية ما يحدث وتبعات ما سينجر عنه من تداعيات، منددة بـ"تراخيها المتعمد" في التصدي إلى هذه الاعتداءات وسلبيتها في التعاطي معها، لافتة إلى أن تعاملها اللامبالي بما يحدث بصورة تكاد تكون يوميّة من اعتداءات مادية ومعنوية على المؤسسات التربوية والإطار التربويّ.



وطالبت النقابة كافة السلطات المسؤولة إلى التدخل العاجل والناجع واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيقاف هذا "النزيف" ووضع حد فعلي له، معبرة عن استعدادها ومختلف هياكلها النقابية، غير المشروط، لاتخاذ كافة الإجراءات النضالية دفاعا عن كرامة المدرسات والمدرسين وحرمتهم الجسدية وعن مكانة المؤسسة التربوية العمومية ورمزيتها.





وذكرت الجامعة في ذات البيان، أن الأستاذ المعتدى عليه دخل إلى غرفة الإنعاش وهو في حالة صحيّة حرجة مشيرة إلى احتداد "وتيرة استهداف العاملين بالمؤسسة التربوية بشكل ممنهج متواصل وعبر شتّى الأساليب والطّرق الممكنة سواء كان ذلك من خلال سيل القضايا التي تطال المدرّسات والمدرّسين ومديرات المؤسسات التربوية ومديريها بصورة فجّة مفتعلة أو الحملات الإعلاميّة المتحاملة وخاصة عبر العنف المادّي المباشر".



ويذكر أن عددا من رواد منصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وثلة من المدرسين والمدرسات تداولوا مجموعة من الصور التي تبرز وجود قطرات من الدم داخل قاعة التدريس وخارجها في المؤسسة التربوية التي تعرض فيها الأستاذ إلى الإعتداء.





