الزهراء: التلميذ الذي طعن أستاذه يسلم نفسه لقوات الأمن



Credits Mosaique FM

أكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي زرمديني، الإثنين، في تصريح لاذاعة موزاييك، أن التلميذ الذي قام عشية اليوم بالاعتداء بآلة حادة على أستاذ تعليم ثانوي يدرس بمعهد ثانوي في ضاحية الزهراء، سلم نفسة لقوات الأمن.وأشار زرمديني إلى أن الأستاذ المعتدى عليه يخضع حاليا لعملية جراحية باحدى المصحات الخاصة بالجهة بعد ان تسبب الاعتداء في جروح بليغة على مستوى رأسه ووجه و كتفه، وفق قوله.وكان أستاذ تعليم ثانوي يدرس بمعهد ثانوي في ضاحية الزهراء تعرض عشية اليوم الاثنين، إلى اعتداء بآلة حادة من قبل تلميذ يدرس بنفس المعهد، مما تسبب له في جروح بليغة على مستوى الرأس والوجه، وفق شهود عيان.وقد تم نقل الأستاذ المصاب إلى إحدى المصحات القريبة لتلقي الإسعافات الضرورية، في الوقت الذي تحول فيه أعوان الأمن إلى مكان الحادثة للتحري في الحادثة ومباشرة تحقيق في الغرض.ولم تعرف إلى حد الآن الدوافع التي أدت بالتلميذ إلى ارتكاب هذه الحادثة، التي اهتزّ لها متساكنو الضاحية الجنوبية للعاصمة.