مصادر: السعودية تفاوض البنوك على تعديل شروط قرض بـ16 مليار دولار

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 17:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - ذكرت مصادر مطلعة أن السعودية تجري محادثات مع البنوك الدائنة لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في 2023، وإمكانية خفض المستحقات المترتبة على الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن "الحكومة السعودية تسعى إلى تقليص الدين الحكومي وتحسين ماليتها العامة".

وأضافت أن "المناقشات بين وزارة المالية والبنوك في مرحلة مبكرة ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار".

وتحاول السعودية "احتواء" مخاطر الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة لمحفظة الدين القائم من خلال خفض نسبة أدوات الدين ذات العائد المتغير بالمحفظة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235784



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news
.

الاثنين 08 نوفمبر 2021 | 3 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:17 14:54 12:10 06:50 05:22
Babnet
17°
 Babnet21° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1421°-1522°-1521°-1522°-16
  • Avoirs en devises
    20995,2

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,29312 DT        1$ =2,84387 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1217,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة