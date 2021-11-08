رئيس الجمهورية يأمر وزير الداخلية بالتدخّل الفوري لوضع حدّ للأوضاع السائدة في صفاقس

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، بكلّ من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و توفيق شرف الدّين، وزير الداخلية. وخُصّص هذا الاجتماع للنظر في الوضع البيئي في تونس، وخاصة في مدينة صفاقس.ووفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة, ذكّر رئيس الجمهورية بأن تونس دولة واحدة، وشدّد على أنه يجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى أنه لا مجال للمسّ بصحّة المواطنين في كلّ مكان.وتم، في هذا الاجتماع، النظر في الحلول الآنية ومتوسطة المدى وكذلك في الحلول التي يجب اعتمادها في المستقبل.وأكّد رئيس الدولة على أن هذا الوضع لا يُمكن أن يستمرّ، وعلى أن محاولة تأجيج الوضع الاجتماعي بمثل هذه الممارسات صار معروفا لدى عامة الشعب.وأمر رئيس الجمهورية وزير الداخلية بالتدخّل الفوري لوضع حدّ للأوضاع السائدة في مدينة صفاقس وفق نص الالبلاغ.وتتواصل ازمة النفايات المتفاقة في ولاية صفاقس منذ ما يزيد عن الأربعين يوما بسبب غلق مصب ال"قنة" بعقارب" وتكدس النفايات في الأماكن العامة والخاصة، ولم يجد المجتمع المدني من حل سوى اللجوء للقضاء دفاعا عن صحة المواطنين الذين عبروا بكل الأشكال المتاحة عن جسامة الأضرار التي لحقتهم من اكتساح النفايات بأصنافها للفضاء العام.