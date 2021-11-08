باب نات - صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات أن النيابة العمومية أذنت بتقديم كل من الكاتب العام الحالي و والي سابق و موظفين اثنين بدائرة الشؤون الاقتصادية بولاية سيدي بوزيد و رئيس غرفة نقابة التاكسيات بسيدي بوزيد على خلفية شكاية تعلقت بشبهة فساد في إسناد رخص التاكسيات بولاية سيدي بوزيد و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.
سيدي بوزيد : إحالة والي سابق و رئيس غرفة نقابة التاكسي وموظفين آخرين بحالة تقديم
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 | 3 ربيع الثاني 1443
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